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«Факел» довёл серию без поражений до пяти матчей, воронежцы не проигрывают с 25 сентября

28 Октября 2023 • 16:23 Комментировать
Сочи
...
Факел
01.11 18:30

Воронежский «Факел» уверенно обыграл дома «Спартак» (2:0) и довёл свою блестящую серию без поражений во всех турнирах до пяти матчей кряду.  

В последний раз «огнеопасные» уступали в официальном матче 25 сентября – «Рубину» в рамках Премьер-лиги (0:1). После был повержен «Сочи» (2:0), в Кубке России ничьей в основное время клуб разошёлся с ЦСКА (1:1). Затем была нулевая ничья с «Динамо» в Москве, а в рамках 12 тура «Факел» обыграл ещё одного прямого конкурента – «Оренбург» в гостях, 2:1.

Отметим, что с момента прихода в клуб Сергея Ташуева «Факел» - самая непропускающая команда Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

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