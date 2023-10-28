«Факел» довёл серию без поражений до пяти матчей, воронежцы не проигрывают с 25 сентября

Воронежский «Факел» уверенно обыграл дома «Спартак» (2:0) и довёл свою блестящую серию без поражений во всех турнирах до пяти матчей кряду.

В последний раз «огнеопасные» уступали в официальном матче 25 сентября – «Рубину» в рамках Премьер-лиги (0:1). После был повержен «Сочи» (2:0), в Кубке России ничьей в основное время клуб разошёлся с ЦСКА (1:1). Затем была нулевая ничья с «Динамо» в Москве, а в рамках 12 тура «Факел» обыграл ещё одного прямого конкурента – «Оренбург» в гостях, 2:1.

Отметим, что с момента прихода в клуб Сергея Ташуева «Факел» - самая непропускающая команда Премьер-лиги.