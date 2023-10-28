​В «Спартаке» ответили, уволят ли Абаскаля после поражения

В субботу «Спартак» в очередной раз в этом сезоне разочаровал своих болельщиков – команда проиграла в гостях у «Факела» со счётом 0:2. После игры на вопрос о будущем рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля ответил Олег Малышев, который занимает должность генерального директора клуба.

«Абаскаль не будет уволен. Ничего не поменялось, он тренер «Спартака»», - сказал Малышев представителям СМИ.

Напомним, что за последние недели и месяцы слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля регулярно появлялась в СМИ.

На следующей неделе «Спартаку» предстоит провести сразу два матча – против «Краснодара» в Кубке России и против «Локомотива» в Премьер-лиге.