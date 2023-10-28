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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» ответили, уволят ли Абаскаля после поражения

28 Октября 2023 • 16:23 Комментировать (2)

В субботу «Спартак» в очередной раз в этом сезоне разочаровал своих болельщиков – команда проиграла в гостях у «Факела» со счётом 0:2. После игры на вопрос о будущем рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля ответил Олег Малышев, который занимает должность генерального директора клуба.

«Абаскаль не будет уволен. Ничего не поменялось, он тренер «Спартака»», - сказал Малышев представителям СМИ. 

Напомним, что за последние недели и месяцы слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля регулярно появлялась в СМИ.

На следующей неделе «Спартаку» предстоит провести сразу два матча – против «Краснодара» в Кубке России и против «Локомотива» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Олег Малышев ещё теги
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Комментарии (2)
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9Orlov 9
28 Октября 2023 в 17:06
Корову свою не продам никому —
Такая скотина нужна самому!

🐷
ингерман
28 Октября 2023 в 16:29
ай шпартачи беригице абас..ля.. А-ха-ха-ха! )))
пс.. мы сурьезна.. хе..
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