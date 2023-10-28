Александр Горшков — о будущем Ромащенко в «Ахмате»: «Не думаю, что стоит ожидать отставки»

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «Ахмата» Мирослава Ромащенко в случае поражения от «сине-бело-голубых».

«Не думаю, что стоит ожидать отставки. Все же «Зенит» — это команда крайне высокого уровня, а грозненцы будут играть на выезде, что также необходимо учесть», — приводит слова Горшкова RT на русском.

Эксперт отметил, что Ромащенко уже проделал хорошую работу в «Ахмате», поэтому ему ничего не должно угрожать, но никогда нельзя быть уверенным на все сто процентов.

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Ахмат» состоится сегодня, 28 октября. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.