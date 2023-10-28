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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» при Ташуеве в РПЛ пропустил лишь дважды

28 Октября 2023 • 16:08 Комментировать
Ахмат
...
Факел
04.11 16:30

Воронежский «Факел» продолжает свою успешную серию при Сергее Ташуеве. Несколько минут назад воронежцы дома обыграли «Спартак» - 2:0.

Как сообщает Opta Sports, с момента как «Факел» возглавил Сергей Ташуев, воронежцы пропустили в Премьер-лиге всего лишь два гола – один раз в игре с «Рубином» (0:1), второй – в игре с «Оренбургом» неделю назад (2:1). Это меньше, чем у всех в лиге на этом отрезке.

После домашнего успеха «огнеопасные» взлетели на 11 строчку РПЛ, теперь в активе у команды Ташуева – 15 баллов. В предпоследнем туре первого круга РПЛ «Факел» в гостях сыграет с прямым конкурентом – грозненским «Ахматом».

Больше о событиях минувшего матча - в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

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