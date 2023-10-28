​«Крылья Советов» назвали состав на матч с «Оренбургом»

В 13-м туре Российской премьер-лиги «Крылья Советов» будут принимать «Оренбург». Главный тренер самарской команды Игорь Осинькин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Ежов, Салтыков, Иванисеня, Гарре, Шитов.

Матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

«Крылья Советов» на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.