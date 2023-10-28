​Дзюба – в основе: «Ростов» и «Локомотив» назвали составы на очный матч

В одном из субботних матчей 13-го тура чемпионата России лицом к лицу сойдутся «Ростов» и «Локомотив».

Наставник «Ростова» Валерий Карпин принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Ионов, Уткин, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим исполнителям: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Матч «Ростов» - «Локомотив» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.