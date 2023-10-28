Орлов: «При Федуне Абаскаля точно бы уволили»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«У Федуна точно его бы уволили. Но сейчас у «Спартака» другие руководители. Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. Даже если они не станут чемпионами. Игра «Спартака» привлекательна», - приводит слова Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 20 баллов после 12 туров и занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Матч пройдет 28 октября и начнется в 14:00 мск.