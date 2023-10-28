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Сенников: «Локомотив» - фаворит, но нельзя списывать со счетов «Ростов» эксклюзив

28 Октября 2023 • 12:48 Комментировать (1)
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.80 2 2.70
Через 3 ч. 5 мин.

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ростовом» и «Локомотивом».

- «Локомотив» - небольшой фаворит. Команда играет стабильнее, и по составу она намного сильнее, чем «Ростов». Но «Ростов» - очень непредсказуемая команда. Она к тому же неплохо играет дома. Тут все будет от настроя зависеть.

Интересно ещё, как добираться «Локомотив» решил на игру. Дорога тоже влияет, конечно. Но в целом «Локомотив» - фаворит. Но нельзя списывать со счетов «Ростов». Это такая тренерская команда, которая тем более всегда хорошо настраивается на лидеров. Так что «Локомотиву» нужно приложить максимум усилий. Просто так на классе «Ростов» не обыграть, - сказал Сенников.

Матч «Ростов» - «Локомотив» начнется в 16:30. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Дмитрий Сенников ещё теги

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Комментарии (1)
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ингерман
28 Октября 2023 в 13:09
ай согласен па поваду фаворица, но ежели в пользу карпухи как абычна дадуть пеналь - всяка можеть слущица.. кхе-кхе.. )))
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