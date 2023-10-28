Защитник «Факела» Калинин сможет сыграть в матче со «Спартаком»

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин готов принять участие в предстоящем поединке против московского «Спартака» в рамках 13-го тура чемпионата России.

Ранее сообщалось, что игрока отстранили от команды из-за отказа выйти на замену в поединке прошлого тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (2:1). Сейчас же пресс-служба клуба сообщила, что защитник вернулся в состав команды.

В текущем сезоне Игорь провел два поединка в рамках Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями.

Поединок «Факела» против «Спартака» состоится сегодня, 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.