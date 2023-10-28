Изидор может пропустить матч с «Ахматом»

Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рискует пропустить предстоящую встречу с грозненским «Ахматом» в 13-м туре Российской премьер-лиги.

По сообщениям журналистов «Спорт-Экспресса», 23-летний француз почувствовал недомогание перед матчем. Из-за этого форвард находится не в оптимальных кондициях.

В нынешнем сезоне чемпионата России Изидор провел девять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Матч «Зенита» против «Ахмата» состоится сегодня, 28 октября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.