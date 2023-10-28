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Биджиев: «У «Факела» неплохие шансы не проиграть «Спартаку» эксклюзив

28 Октября 2023 • 12:30 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча двенадцатого тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком».

- «Факел» под руководством Ташуева находит свою игру. В принципе, в Оренбурге гостям выигрывать непросто, что показал матч «Оренбург» – «Зенит», а воронежцы в прошлом туре одержали там победу. Ну а «Спартак» является большим раздражителем для других клубов. Матчи «Факела» в Воронеже против «Спартака» исторически собирали полный стадион, а в игре был большой накал. Думаю, что так будет и на этот раз. Мне кажется, если «Факел» надёжно сыграет в обороне, у него неплохие шансы как минимум не проиграть.

«Спартак» сейчас нестабилен. Тем более есть вся эта шумиха вокруг него. Даже если неправда, что внутри команды какие-то разлады, всё равно создаётся негативный фон вокруг коллектива. А это накладывает негативный отпечаток на подготовку команды к матчам. В «Спартаке» собраны футболисты достаточно высокого класса. Когда они играют на своём уровне, победить их очень сложно. Делать прогнозы на матчи «Спартака» трудно, потому что его лихорадит, он чередует хорошие матчи со средними, с серыми. Опять же, у «Спартака» нет стабильности, хотя прошло уже больше трети сезона.

Матч «Факел» – «Спартак» начнётся сегодня, 28 октября, в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ ещё теги
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