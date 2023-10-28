Заварзин: «Для «Спартака» матч с «Факелом» будет очень тяжёлым»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором «красно-белые» на выезде встретятся с воронежским «Факелом».

«Будет тяжелая игра. Чудеса могут быть, «Спартак» этим не раз славился. К тому же погодные условия непростые. Легкой и проходной игры точно не будет», - приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Матч между «Факелом» и «Спартаком» состоится сегодня, 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.