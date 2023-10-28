Селюк рассказал, кто станет чемпионом РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. По его мнению, петербургский «Зенит» сможет отстоять свой титул.

«Зенит» станет чемпионом, независимо от того, что они отстают. У «Краснодара» молодая команда, у них нет чемпионского духа. У «Зенита» был спад, но сейчас выравнивают ситуацию», - передает слова агента Metaratings.ru.

После 12 проведенных туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 23 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на пять очков.