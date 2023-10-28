Селюк оценил шансы в матче ЦСКА - «Краснодар»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«У ЦСКА будет пара моментов убежать и забить. «Краснодару» будет сложнее, потому что придётся взламывать оборону. 60 на 40, что «Краснодар» выиграет, но скорее всего, будет ничья», - передает слова футбольного агента Metaratings.ru.

Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 29 октября. В преддверии этой встречи «армейцы» с 18 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице, а краснодарцы (28) уверенно лидируют.