Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Заинтересованность в услугах 32-летнего футболиста проявляют на Ближнем Востоке. При этом главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль не хочет отпускать игрока.

Виктор выступает за московский клуб с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня следующего года. Трансферный ценник хавбека – два миллиона евро.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Мозес провел девять матчей и забил один гол.