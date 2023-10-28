Ковтун рассказал, кто должен возглавить «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» и национальной сборной России Юрий Ковтун поделился мнением о том, кто должен стать следующим главным тренером «красно-белых».

«Черчесов или Карпин? Тренером должен стать кто-то из российских специалистов и желательно причастных к «Спартаку», - приводятся слова Ковтуна на страницах «РБ Спорта».

В настоящий момент пост главного тренера «народной команды» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. После 12 туров чемпионата России спартаковцы набрали 20 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.