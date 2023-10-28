Ковтун: «Факел» настроен на победу, но «Спартаку» надо набирать очки»

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился мнением о поединке 13-го тура Премьер-лиги, в котором воронежский «Факел» примет московский «Спартак».

«Тяжелый матч будет. «Факел» настроен на победу, но «Спартаку» надо набирать очки, чтобы оставаться наверху. С кем, как не с командами из нижней части таблицы, это делать?» - передает слова Ковтуна «РБ Спорт».

Матч «Факел» - «Спартак» пройдет сегодня, 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.