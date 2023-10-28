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Камоцци: «Джикия сможет заиграть в Италии»

28 Октября 2023 • 11:06 Комментировать

Бывший сотрудник московского «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением относительно возможного ухода защитника Георгия Джикии из столичного клуба. 29-летний игрок потерял место в составе «красно-белых».

«Джикия - хороший футболист. Но сейчас, наверное, он потерял уверенность, так как не часто играет в «Спартаке». Думаю, он вполне сможет заиграть в Италии», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Действующий контракт Георгия с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 6,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Франко Камоцци ещё теги
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