Камоцци: «Джикия сможет заиграть в Италии»

Бывший сотрудник московского «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением относительно возможного ухода защитника Георгия Джикии из столичного клуба. 29-летний игрок потерял место в составе «красно-белых».

«Джикия - хороший футболист. Но сейчас, наверное, он потерял уверенность, так как не часто играет в «Спартаке». Думаю, он вполне сможет заиграть в Италии», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Действующий контракт Георгия с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 6,5 миллиона евро.