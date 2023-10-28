Горшков дал совет «Зениту» перед игрой с «Ахматом»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о матче «сине-бело-голубых» против грозненского «Ахмата» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Ахмат» является достойным соперником. К тому же на петербуржцев давно принято настраиваться по-особенному. Хозяевам надо быть во всеоружии в предстоящей встрече», - цитирует Александра RT.

Матч «Зенит» - «Ахмат» состоится в субботу, 28 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

После 12 туров чемпионата России хозяева идут на втором месте, а гости – на 12-м.