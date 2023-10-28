Билялетдинов - о матче «Факел» - «Спартак»: «В Воронеже у всех проблемы»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем поединке между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«В Воронеже у всех проблемы. Со «Спартаком» получится эмоциональный матч. Наверняка будет много болельщиков, и половина из них, возможно, поболеет за «Спартак». «Факел» - это всегда интересно», - передает слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч между «Факелом» и «Спартаком» состоится сегодня, 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.