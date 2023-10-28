Корнаухов дал комментарий по матчу ЦСКА – «Краснодар»

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался касательно предстоящего поединка против «Краснодара» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Надо показать, что разница между первой командой и ЦСКА отсутствует. Есть прекрасная возможность поставить всё на свои места. Шансы есть, надеюсь, у «армейцев» всё получится», - сказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 29 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. После 12 туров «армейцы» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а краснодарцы уверенно лидируют.