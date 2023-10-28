Тихонов рассказал, чего ждёт от матча «Ростов» - «Локомотив»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался касательно предстоящего поединка между «Ростовом» и столичным «Локомотивом» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Мне кажется, голов будет много, не исключено, что нас ждет результативная ничья, либо даже победа «Ростова», в последнем матче «желто-синие» выглядели очень хорошо», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону в субботу, 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на пятой строчке.