Талалаев рассказал о различиях между Малкомом и Клаудиньо

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о различиях между бывшим нападающим петербургского «Зенита» Малкомом и действующим игроком команды Клаудиньо.

«Малком был наконечником, в завершающей стадии атаки участвовал. Клаудиньо - это про последний пас, про то, как разогнать атаку. Сейчас от него ждут ещё и концовки в большей степени, чем это было раньше», - поведал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в летнее трансферное окно Малком покинул петербургский клуб и перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Клаудиньо в текущем сезоне провел за «Зенит» 17 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.