«Зенит» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 13-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Ахмат
Доступ после регистрации
Протокол игры
Адамов Денис•Эракович Страхинья•Родригао де Соуза•Алип Нуралы•Дуглас Сантос•Мантуан Густаво•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Кассьерра Матео•Сергеев Иван
Шелия Гиорги•Харин Евгений•Тодорович Дарко•Челикович Ясмин•Богосавац Мирослав•Камило Рейжерс•Тимофеев Артём•Ильин Владимир•Олейников Иван•Бериша Бернард•Конате Мохамед II
28 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
Бан пользователя