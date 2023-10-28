«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 13-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Локомотив Москва
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Мелёхин Виктор•Вахания Илья•Осипенко Максим•Чернов Евгений•Глебов Данил•Уткин Даниил•Щетинин Кирилл•Ионов Алексей•Голенков Егор•Мохеби Мохаммад
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Тикнизян Наир•Сильянов Александр•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Глушенков Максим•Баринов Дмитрий•Пиняев Сергей•Митай Марио•Дзюба Артём
28 октября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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