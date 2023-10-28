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«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

28 Октября 2023 • 16:00 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.80 2 2.70
Через 0 ч. 1 мин.

В 13-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Локомотив».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ростов0:0Локомотив Москва
Песьяков СергейМелёхин ВикторВахания ИльяОсипенко МаксимЧернов ЕвгенийГлебов ДанилУткин ДаниилЩетинин КириллИонов АлексейГоленков ЕгорМохеби Мохаммад
Запасные: Прохин ДанилаСеменчук ДавидКирш ИльяСтолбов КириллКомличенко НиколайЛангович АндрейТугарев РоманАкбашев РоманКомаров ИванМедведев НикитаТерентьев ДенисБайрамян Хорен
Лантратов ИльяНенахов МаксимТикнизян НаирСильянов АлександрМорозов ЕвгенийФассон ЛукасГлушенков МаксимБаринов ДмитрийПиняев СергейМитай МариоДзюба Артём
Запасные: Миранчук АнтонГилерме МаринатоСамошников ИльяКуликов ДаниилКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинСулейманов ТимурСарвели ВладиславРыбчинский ДмитрийХудяков Даниил
28 октября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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Евро-Футбол.Ру,
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