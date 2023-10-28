«Крылья Советов» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 13-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Оренбург
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Протокол игры
Овсянников Богдан•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Иванисеня Дмитрий•Витюгов Максим•Рассказов Николай•Гарре Бенхамин•Салтыков Никита•Рахманович Амар
Сысуев Николай•Адамов Арсен•Гойкович Ренато•Перес Матиас•Сидоров Максим•Флорентин Сесар Габриэль•Башич Иван•Вера Лукас Габриэль•Марин Джимми•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Мансилья Брайан Эсекиэль
28 октября. Стадион "Солидарность Арена".
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