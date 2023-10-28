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«Крылья Советов» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

28 Октября 2023 • 16:00 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
1 2.02 X 3.75 2 3.60
Через 0 ч. 2 мин.

В 13-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Оренбург».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Крылья Советов0:0Оренбург
Овсянников БогданБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийИванисеня ДмитрийВитюгов МаксимРассказов НиколайГарре БенхаминСалтыков НикитаРахманович Амар
Запасные: Ежов РоманСоколов АртёмФролов ЕвгенийЛомаев ИванПисарский ВладимирШитов ВладиславГапонов ИльяБарач МатеоХубулов ВладимирЗотов ГеоргийКарпицкий Егор
Сысуев НиколайАдамов АрсенГойкович РенатоПерес МатиасСидоров МаксимФлорентин Сесар ГабриэльБашич ИванВера Лукас ГабриэльМарин ДжиммиВоробьёв Дмитрий ДмитриевичМансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилХотулёв ДанилаКовалёв ЮрийКуэро ДжастинТитков НиколайКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославОбухов ВладимирПолуяхтов ВладимирОганесян СтепанГогличидзе ЛеоГюрлюк Эмирджан
28 октября. Стадион "Солидарность Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Оренбург

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