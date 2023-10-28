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Радимов назвал фаворита матча «Ростов» - «Локомотив»

28 Октября 2023 • 09:05 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от поединка между «Ростовом» и московским «Локомотивом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Я думаю, здесь будет очень принципиально. Не самый простой переезд для «Локо» на эту игру с учетом логистических проблем. Так что «Ростов» в этом матче все же фаворит», - рассказал Радимов в беседе с корреспондентом «РБ Спорта».

Матч состоится в Ростове-на-Дону сегодня, 28 октября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» располагаются на пятом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Владислав Радимов ещё теги
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