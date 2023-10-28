Нененко: «Погода должна помочь «Факелу» в игре со «Спартаком»

Экс-тренер воронежского «Факела» Валерий Нененко поделился мнением о предстоящем поединке против московского «Спартака» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Погода должна помочь «Факелу». И наш болельщик, который ходит на все матчи, не только на «Спартак». Болельщик команду гонит. Ребята подобрались в этом году с хорошими бойцовскими качествами», - рассказал специалист в разговоре с журналистом «Чемпионата».

Поединок между «Факелом» и «Спартаком» состоится сегодня, 28 октября, начало – 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на четвертой позиции.