Аршавин: «Для «Краснодара» матч с ЦСКА - проверка на чемпионские амбиции»

Бывший форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче между столичным ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Для «Краснодара» этот матч - проверка на чемпионские амбиции. Важно сохранить гандикап перед матчем с «Зенитом». Если «Зенит» его съест, то морально могут «быки» посыпаться», - приводит слова Андрея телеканал «Матч ТВ».

После 12 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 28 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» с 23 очками располагается на второй строчке.

Матч ЦСКА – «Краснодар» пройдет 29 октября и начнется в 19:30 мск.