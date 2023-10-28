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Бубнов предсказал исход матча «Зенит» - «Ахмат»

28 Октября 2023 • 08:32 Комментировать

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем поле примет грозненский «Ахмат». Прогнозом на эту встречу поделился бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов.

«3:1. Единственная игра тура, где есть явный фаворит. «Ахмат» очень слабо выглядел против «Ростова». Команде Семака терять очки нельзя. У грозненцев шансов практически не будет», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Зенит» - «Ахмат» состоится сегодня, 28 октября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

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