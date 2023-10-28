Аршавин объяснил, почему «Ростов» пропустил 24 гола в 12 матчах РПЛ

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин подверг критике игру «Ростова» в оборонительной линии.

«Ростов» пропустил 24 мяча? Потому что там оборона «Зенита‑2». Чернов, Вахания, Прохин и так далее. В одной игре, по‑моему, менялась вся четвёрка. Так тренеры не делают», - поведал Андрей в эфире телеканала «Матч ТВ».

Подопечные Валерия Карпина пропустили 24 гола в 12 турах чемпионата России. Это худший показатель среди всех участников турнира.

Следующий матч в Премьер-лиге «Ростов» проведет против московского «Локомотива» на своем поле. Поединок состоится сегодня, 28 октября.