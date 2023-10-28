Аршавин поделился мнением о матче «Факел» - «Спартак»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче московского «Спартака» против воронежского «Факела» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

С «Факелом» будет непросто. Ташуев крепко сбил команду. Команда не сидит у себя, команда огрызается. Поэтому «Спартаку» с его несбалансированной игрой будет непросто там», - цитирует Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Матч между «Факелом» и «Спартаком» состоится сегодня, 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.