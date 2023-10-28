Шалимов высказался о неудачном выступлении «Ростова»

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о неудачном выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы в прошлом году удивлялись, как они оказались наверху. Карпин говорил, что это чудо. Сейчас всё стало на свои места», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

По итогам 12 проведенных туров подопечные Валерия Карпина набрали 13 баллов и располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшем поединке «Ростов» на домашнем стадионе примет столичный «Локомотив». Встреча состоится сегодня, 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.