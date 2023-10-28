Прогноз на матч «Крылья Советов» - «Оренбург» от Бубнова

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«2:1. «Оренбург» на выезде неуверенно играет. «Крылья» интереснее выглядят, неслучайно наверху таблицы находятся. Относительно результата склоняюсь к тому, что волжане добудут победу», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Поединок состоится на стадионе в Самаре сегодня, 28 октября. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.