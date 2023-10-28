Бубнов дал прогноз на матч «Ростов» - «Локомотив»

В очередном матче 13-го тура чемпионата России силами померяются «Ростов» и столичный «Локомотив». Своими ожиданиями от встречи поделился бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов.

«1:1. В Москве можно было ждать победы коллектива Галактионова, а здесь будет сложнее. Команде Карпина очки нужны, игра ожидается вязкая. Допускаю, что результатом станет ничья», - приводит слова Александра Sportbox.

Поединок состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 28 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.