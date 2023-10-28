Пименов не верит, что «Динамо» уволит Личку

Экс-футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о работе Марцела Лички на посту главного тренера «бело-голубых».

«Бело-голубые» набрали не так много очков в последних матчах, но при этом практически не проигрывали. Позиции Лички не должны пошатнуться. Не верю в его отставку», - передает слова Пименова RT.

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 18 балов и располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Лички проведут против екатеринбургского «Урала». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 29 октября.