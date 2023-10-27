Вада - первый игрок со времён Хвичи, забивший за «Рубин» со штрафного удара

Аргентинец Валентин Вада пятничным вечером принёс победу казанскому «Рубину» в матче с «Балтикой» своим точным штрафным ударом.

Как сообщает Opta Sports, Вада стал первым игроком со времён Хвичи Кварацхелии, который забивал за казанцев со штрафного удара – грузин оформил свой подобный гол в марте 2022 года.

Напомним, что более месяца назад Вада также в самом конце матча приносил «рубиновым» победу над другим прямым конкурентом в турнирной таблице – «Факелом». На данный момент у легионера в активе семь сыгранных за «Рубин» матчей во всех турнирах и два забитых гола.