​«Рубин» в трёх последних матчах РПЛ не пропускал

В пятницу вечером «Рубин» обыграл на своём поле «Балтику» с минимальным счётом 1:0 в матче 13-го тура чемпионата России. Набрав три очка, команда Рашида Рахимова отдалилась от зоны вылета – сейчас казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что в трёх последних матчах Премьер-лиги «Рубин» не проигрывал и даже не пропускал – две победы (над «Ахматом» (1:0) и над «Балтикой» (1:0)) и ничья (0:0 с ЦСКА).

Следующий матч чемпионата России «Рубин» проведёт в понедельник, 6 ноября, - против «Урала» на выезде.