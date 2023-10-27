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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Рубин» в трёх последних матчах РПЛ не пропускал

27 Октября 2023 • 21:47 Комментировать
Урал
...
Рубин
06.11 16:30

В пятницу вечером «Рубин» обыграл на своём поле «Балтику» с минимальным счётом 1:0 в матче 13-го тура чемпионата России. Набрав три очка, команда Рашида Рахимова отдалилась от зоны вылета – сейчас казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что в трёх последних матчах Премьер-лиги «Рубин» не проигрывал и даже не пропускал – две победы (над «Ахматом» (1:0) и над «Балтикой» (1:0)) и ничья (0:0 с ЦСКА).

Следующий матч чемпионата России «Рубин» проведёт в понедельник, 6 ноября, - против «Урала» на выезде.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин

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