«Балтика» - 37-я команда, которую «Рубин» обыграл в чемпионатах России

Вечером пятницы «Рубин» одержал важную победу над калининградской «Балтикой» - 1:0. Судьбу матча решил единственный гол в исполнении Валентина Вады – аргентинец искусно исполнил штрафной удар почти под занавес игры.

Таким образом, «Балтика» стала уже 37-й командой в чемпионатах России, которую обыгрывал «Рубин». Фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что прошлый сезон «Рубин» провёл в Мелбет-Первой лиге, однако в 2008 и 2009 годах казанцам удавалось становиться чемпионами страны.

После победы «Рубин» делит с «Уралом» девятое место турнирной таблицы РПЛ, отрыв от зоны вылета составил пять очков.