Пименов назвал Кабутова казанским Месси

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал игру защитника «Рубина» Дмитрия Кабутова в матче против калининградской «Балтики».

Встреча 13-го тура чемпионата России завершилась победой казанцев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Валентин Вада.

«Было видно, как Кабутов заводил свою команду, чтобы она двигалась быстрее. Один в поле не воин. Есть Месси, который затащил Аргентину на ЧМ‑2022. Кабутов — казанский Месси? Почему нет», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 31-летний Кабутов провел 13 матчей в Российской премьер-лиге и записал на свой счет две результативные передачи.