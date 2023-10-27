Рахимов: «Важные три очка против очень хорошей команды»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Два разных тайма мы сыграли, по первому тайму мы выглядели не очень свежо, если можно так сказать, потому что мы, наверное, перепутали спокойствие с быстрым контролем мяча. Мы очень медленно играли, отсюда соперник успевал перестраиваться. У нас многое не получалось. Во втором тайме мы перестроились, и он получился достаточно хорошим, качественным. Мы имели уже полное преимущество, и моменты были неплохие. Первый момент, когда Вада не забил, был просто стопроцентный. Естественно, он попал со штрафного очень хорошо. Важные три очка против очень хорошей команды.

- Вада приносит три очка, действительно. Насколько часто у него на тренировках такие штрафные залетают?

- Они пробуют. Я не могу сказать насколько часто. Но проблема в другом. У него в прошлом матче вылетело плечо, он играл в манжете, вышел. Мы боялись какого-то столкновения жесткого. Но все обошлось, все нормально, давайте посмотрим, как дальше будет у него с заживлением.

- Вот эта победа дома, учитывая то, что она долгожданная довольно-таки для «Рубина», она импульс какой-то придаст команде?

- Мне кажется, у этой команды есть импульс, если вы посмотрите на матчи, которая она проводит, - достаточно азартно, с хорошим настроем и желанием. Мы понимаем, что нам до зимы нужно усилить определенные позиции, потому что в любом случае сегодня отсутствие того же Даку в атаке все равно сказывается.

- В следующем матче, тем не менее, он будет. Стоит ждать «Рубин» чуть ярче в атаке относительно сегодняшней игры? Все-таки с игры «Рубин» создает не сказать, что очень много шансов.

- В этой игре - да, но если вы возьмете прошлый матч против «армейцев», то достаточно много моментов как раз.