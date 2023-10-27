​Серия «Балтики» из поражений на выезде в топ-дивизионе достигла 9 матчей

В пятницу вечером программу 13-го тура Российской премьер-лиги открывал матч между «Рубином» и «Балтикой». Казанская команда добилась победы со счётом 1:0 за счёт позднего гола.

Серия «Балтики» из поражений в гостевых матчах топ-дивизиона достигла девяти матчей. Эта серия включает в себя два матча 1998 года и семь матчей 2023 года.

В последний раз не проиграть в гостевом матче чемпионата России «Балтике» удавалось 26 сентября 1998 года (ничья с «Ротором – 1:1).

Если же говорить о победах, то в последний раз «Балтика» выигрывала гостевой матч топ-дивизиона 2 мая 1998 года (победа над «Ростовом» - 1:0). Серия калининградцев без побед на выезде составляет 18 игр (3 ничьи, 15 поражений).