Игнашевич раздражённо ответил на вопросы после матча

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Наверное, такой итог матча с голом в самой концовке обескураживает?

- Нет.

- Можете подвести итоги игры для своей команды? Учитывая, что моментов, как кажется, «Балтика» создала точно не меньше, чем «Рубин».

- Какой итог вы хотите?

- Насколько удовлетворены игрой команды сегодня?

- Удовлетворен, особенно счетом.

- Насколько я понимаю, довольно долгий разбор был в раздевалке?

- Какой разбор, какой разбор? Только игра закончилась, какой разбор?!