Игнашевич раздражённо ответил на вопросы после матча

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».
- Наверное, такой итог матча с голом в самой концовке обескураживает?
- Нет.
- Можете подвести итоги игры для своей команды? Учитывая, что моментов, как кажется, «Балтика» создала точно не меньше, чем «Рубин».
- Какой итог вы хотите?
- Насколько удовлетворены игрой команды сегодня?
- Удовлетворен, особенно счетом.
- Насколько я понимаю, довольно долгий разбор был в раздевалке?
- Какой разбор, какой разбор? Только игра закончилась, какой разбор?!
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