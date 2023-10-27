Губит «Балтику» не пиво, губит «Балтику» Вада: «Рубин» вырвал победу над калининградцами в концовке

В пятничном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги сыграли «Рубин» и «Балтика».

В двенадцатом туре РПЛ «Рубин» и «Балтика» сыграли домашние ничьи с топовыми клубами. Казанцы скучно не выявили победителя вместе с ЦСКА, а калининградцы результативно поделили очки с «Краснодаром». Команда Рашида Рахимова подходила к отчётному матчу на одиннадцатом месте с тринадцатью очками, а команда Сергея Игнашевича – на четырнадцатом с одиннадцатью. В Премьер-лиге «Рубин» не побеждал в предыдущих четырёх домашних матчах, тогда как «Балтика» в двенадцати турах не взяла ни одного очка на выезде. За «рубиновых» из-за перебора жёлтых карточек не имел права играть против «Балтики» нападающий Мирлинд Даку.

Казанцы на правах хозяев больше владели мячом в первом тайме, но к серьёзной опасности у ворот калининградцев это приводило редко. На восьмой минуте Кабутов навесил справа по диагонали на Чумича, который пробил головой в правый угол. Латышонок совершил красивый прыжок, а мяч проследовал рядом со штангой. У «Балтики» впереди пытался что-то организовать Гузина. Ещё до момента Чумича он неточно пробил вторым этажом после подачи Бистровича с углового. Была ещё пара ситуаций, где Гедеон мог делать разницу ногами благодаря дриблингу, не хватало ему техники ставить в тупик защитников команды хозяев.

Можно сказать, по зрелищности первый тайм стал продолжением матча «Рубин» – ЦСКА. Правда, заснуть под размеренный аккомпанемент игры было трудно – всё-таки по московскому времени царил ранний вечер, а не поздний. На второй тайм казанцы вышли с намерениями задавить соперника до гола. К часу игры болельщикам балтийцев стало весьма тревожно. За счёт угловых хозяева пробовали всеми правдами и неправдами затолкать мяч в чужую рамку. Бывало, что снярад хаотично метался по вратарской, а потом Кабутов с подбора посылал его в руки Латышонка.

Впрочем, «рубиновые» не смогли постоянно наседать на ворота калининградцев. Те отодвинули игру повыше. На 69-й минуте удар Бистровича с подбора был заблокирован. Позднее казанцы вернулись к практике давления в атаке через стандарты. 72-й минуте подача углового дошла до Вуячича, который не попал головой в створ. Время реального голевого момента пришло на 82-й минуте, когда появившийся на замену Вада в районе линии вратарской выгрыз мяч у Гассама и пробил в левый угол, но Латышонок прекрасно отвёл угрозу.

Казалось, ничейного счёта по итогам матча уже не избежать, однако Вада решил иначе. Неспроста Сергей Игнашевич выражал недовольство назначением близкого штрафного удара в пользу казанцев, за что получил жёлтую карточку. Как будто чуял наставник гостей нечто неладное. И оно случилось в отношении его команды. На 88-й минуте Вада с этого самого стандарта ввернул мяч в правый угол и вырвал минимальную победу для «Рубина» в очень сложном матче. 1:0.

Интересно, что месяц назад Вада также поздним голом приносил казанцам викторию над «Факелом». Ну а «Балтика» по-прежнему не может набрать ни одного очка на выезде в матчах Премьер-лиги. Галоян имел возможность сравнять счёт перед наступлением компенсированного времени, но пробил влёт выше створа из зоны левого инсайда. Кроме того, в конце добавленного времени хозяева еле отбились после углового «Балтики» и провели свою контратаку, где Фамейе не попал в створ, откликнувшись на прострел с правой стороны. Главный арбитр Ян Бобровский прослушал видеоассистентов по поводу возможного пенальти в ворота хозяев по причине предполагаемой игры рукой, решил не назначать одиннадцатиметровый и сразу после этого дал финальный свисток.

Кирилл Иванцов