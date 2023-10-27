​В РФС допускают матч сборной России со сборной Медиалиги

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, допускает проведение товарищеской игры между сборной России и сборной Медиалиги.

Митрофанов сказал, что такой матч поспособствовал бы привлечению внимания к футболу в плане медийности и разных активностей.

«Но если говорить о том, чтобы сборную собирать для проведения спортивного соревнования, при всей любви к Медиалиге – это не совсем спорт именно с точки зрения сборной России. В ноябре вариант такого матча не рассматривается», - цитирует Митрофанова Sport24.

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. Официальные игры команда Валерия Карпина не проводит.