Гаджиев: «Локомотив» выглядит более надёжным, но за «Ростов» говорит своё поле»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата России «Ростов» - «Локомотив».

«Матч будет непростым. «Локомотив» сейчас выглядит более надежным. Но за «Ростов» говорит свое поле. Болельщики там умеют хорошо и эмоционально поддерживать команду», — цитирует Гаджиева Vprognoze.

Перед игрой 13-го тура РПЛ «Локомотив» находится на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Донской коллектив располагается на десятой позиции, сумев пополнить свою копилку 13 баллами.

Матч «Ростов» - «Локомотив» состоится завтра, 28 октября. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка, старт которого запланирован на 16:30 по столичному времени.

