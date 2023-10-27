Наумов предположил, кто станет победителем матча «Ростов» - «Локомотив»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 13-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Ростовом».

«Я ожидаю интересной игры, она будет непредсказуемой. Трудно предугадать счет, но предполагаю, что победить должен «Локомотив», — приводит слова Наумова Vprognoze.

По мнению функционера, команды не станут закрываться и будут действовать на встречных курсах, поэтому матч должен получиться интересным для болельщиков.

Встреча «Ростова» и «Локомотива» пройдет в субботу, 28 октября. Начало игры запланировано на 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.