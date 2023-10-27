Ари позвал Дзюбу в Бразилию

Бывший нападающий «Спартака» Ари Феррейра, а ныне президент бразильского «Атлетико Сеаренсе», обратился к форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе.

«Артём, делаю тебе официальное предложение – переходи в мою команду этой зимой или летом. Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году. Я и ты – лучшие нападающие России. Только есть одно «но»: Артём, денег нет, будешь играть бесплатно», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором трех результативных передач.

Контракт нападающего с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Дзюбы оценивается в 3,5 млн евро.