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Наумов: «Локомотив» должен выигрывать у «Ростова»

27 Октября 2023 • 18:59 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
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Через 16 ч. 57 мин.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче «железнодорожников» в 13-м туре РПЛ против «Ростова».

«Футбол в этом матче, я думаю, будет открытый — обычно эти команды забивают друг другу много мячей. Мне кажется, «Локомотив» должен выигрывать — выхода у команды сейчас уже нет, надо идти выше, есть возможность приблизиться к лидерам», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

По его мнению, главный тренер «жёлто-синих» Валерий Карпин может преподнести сюрприз сопернику, отметив, что «Локомотив» является хорошим раздражителем для «Ростова».

Напомним, что встреча 13-го тура РПЛ пройдёт на «Ростов Арене» в субботу, 28 октября. Стартовый свисток матча назначен на 16:30 по московскому времени. «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Ростов» находится на десятой строчке.

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