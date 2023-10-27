Наумов: «Локомотив» должен выигрывать у «Ростова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче «железнодорожников» в 13-м туре РПЛ против «Ростова».

«Футбол в этом матче, я думаю, будет открытый — обычно эти команды забивают друг другу много мячей. Мне кажется, «Локомотив» должен выигрывать — выхода у команды сейчас уже нет, надо идти выше, есть возможность приблизиться к лидерам», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

По его мнению, главный тренер «жёлто-синих» Валерий Карпин может преподнести сюрприз сопернику, отметив, что «Локомотив» является хорошим раздражителем для «Ростова».

Напомним, что встреча 13-го тура РПЛ пройдёт на «Ростов Арене» в субботу, 28 октября. Стартовый свисток матча назначен на 16:30 по московскому времени. «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Ростов» находится на десятой строчке.