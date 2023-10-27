Лидер впервые проиграет, а «Спартак» увезёт три очка из Воронежа — прогноз Ловчева на 13-й тур РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился прогнозами на матчи предстоящего тура Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, «Спартак» сможет одолеть на выезде «Факел», «Ростов» справится на своем поле с «Локомотивом», а «Краснодар» потерпит первое поражение в текущем сезоне в гостевом матче с ЦСКА. Полностью прогноз Ловчева, который он оставил в своем телеграм-канале, выглядит следующим образом:

«Рубин» – «Балтика» — 1:0

«Факел» – «Спартак» — 1:2

«Ростов» – «Локомотив» — 2:1

«Крылья Советов» – «Оренбург» — 2:0

«Зенит» – «Ахмат» — 2:0

«Пари НН» – «Сочи» - 1:0

«Динамо» – «Урал» — 2:1

ЦСКА – «Краснодар» — 2:1

13-й тур чемпионата России откроется матчем между «Рубином» и «Балтикой», который состоится сегодня, 27 октября. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию данного поединка.